Czym jest bonding zębów i kiedy można go wykonać?

Bonding zębów – co to takiego?

Odpowiadając na pytanie, co to jest boding zębów, trzeba wiedzieć, że występuje on także pod podjęciem modelowania lub odbudowy zębów. Jest to zabieg, który polega na połączeniu wypełnienia kompozytowego z tkankami twardymi zęba. Aby go wykonać, wykorzystuje się żywicę kompozytową, a czasem także cienką warstwę kompozytu. W praktyce sam zabieg jest podobny do uzupełniania ubytków w zębach. Co ważne, jest on praktycznie bezbolesny.

Pierwszym krokiem jest oczyszczenie przez dentystę powierzchni zębów, by móc na niej pracować. Następnie nałożona zostaje na nią żywica, czyli tzw. bond. Materiał jest utwardzany za pomocą lampy. Bonding zębów można przeprowadzić w znieczuleniu, jednak zazwyczaj nie ma takiej potrzeby. Jedynie pacjenci o bardzo wrażliwych dziąsłach czy zębach decydują się na ten krok.

Dla kogo bonding zębów?

Bonding zębów pozwala na uzyskanie efektu wyrównania poprzez zakrycie drobnych niedoskonałości. To doskonała alternatywa dla licówek, która pozwala na zlikwidowanie drobnych przerw czy uszkodzeń. Licówki oznaczają ingerencję stomatologiczną w strukturę zęba, co sprawia, że są zabiegiem inwazyjnym. Bonding zębów pozwala uzyskać efekt bez tej konieczności. Będzie dobry, gdy chcemy pozbyć się drobnej diastemy, przerw pomiędzy zębami czy pęknięć zębów lub ich ukruszeń.

Efekty mogą być naprawdę spektakularne. Wyrównanie zębów pozwala na uzyskanie pięknego uśmiechu. Nieestetyczne przerwy pomiędzy zębami czy nadkruszenia można łatwo przykryć odpowiednią warstwą kompozytową.

Jakie są zalety bondingu zębów?

Ogromną zaletą tego zabiegu jest bezinwazyjna metoda. Pozwala to bez przykrych konsekwencji naprawić uśmiech. Dodatkowo sam zabieg trwa bardzo szybko i jest bezbolesny dla pacjenta. Pozwala korygować drobne niedociągnięcia niemal od ręki. Zaletą metody jest także jej cena. Koszt pojedynczego wypełnienia to zazwyczaj około 200-300 zł. Cena bondingu zębów jest więc mniejsza niż licówek. Należy jednak doliczyć do tego koszt wykonania zdjęcia RTG, a czasem także samych konsultacji stomatologicznych.

Minusy bondingu zębów

Największą wadą zabiegu jest jego trwałość. Niestety po zabiegu może dochodzić do odbarwień czy uszkodzeń, dlatego najlepiej po około 4-5 latach ponownie zgłosić się na zabieg. Nie zawsze powtórzenie bondingu będzie konieczne, jednak należy się z tym liczyć. Trwałość bondingu zębów będzie zależeć także od spożywanych napojów barwiących, takich jak kawa, herbata czy czerwone wino.

Ważne jest to, aby ząb, który zostanie poddany bondingowi, był zdrowy, dlatego wymaga to uprzedniego uzupełnienia ubytków, czyli wyleczenia zmian próchniczych.

Przeciwwskazania do bondingu zębów

Nie każdy może jednak wykonać bonding zębów. Istnieje kilka sytuacji, które wykluczają możliwość wykonania wyrównania uśmiechu. Przede wszystkim do zabiegu nie może dojść, jeśli w obrębie jamy ustnej występuje stan zapalny. Należy najpierw go wyleczyć, by można było wykonać zabieg. Innym przeciwskazaniem są niewyleczone zmiany próchnicze. W pierwszej kolejności trzeba więc uzupełnić ubytki, a dopiero potem można zdecydować się na bonding zębów.

Z zabiegu będą wykluczone także osoby, które cierpią na choroby zębów czy przyzębia oraz te, które zmagają się z bruksizmem, czyli nawykowym zgrzytaniem i ścieraniem zębów. Zawsze przed wykonaniem zabiegu powinno się najpierw skonsultować z lekarzem stomatologiem, który wykluczy wszystkie ewentualne przeciwwskazania do zabiegu.

