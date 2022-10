Wstyd było nosić takie paznokcie. Teraz biją rekordy popularności

Klasyczny french to najpopularniejsza stylizacja paznokci ostatnich miesięcy

French manicure można wykonać na każdym kształcie paznokci. Dobrze wygląda zarówno na migdałkach, jak i kwadratowych płytkach. W klasycznej stylizacji używane są dwa kolory lakierów – delikatny róż, stanowiący bazę oraz biel, którą pokrywa się końcówki paznokci. Niewątpliwą zaletą frencha jest to, że pasuje do wszystkiego, bez względu na to, na jaki look się zdecydujemy. To uniwersalna i bardzo elegancka stylizacja.