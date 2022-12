Nie zapomnij o tym, parząc herbatę. To domowy sposób na zmęczone oczy

Co w nas – na zewnątrz nas. Można odnieść tę myśl także defektów pojawiających się na twarzy. Zasinione okolice pod oczami, a także obrzęknięte powieki mogą być wynikiem nieprzespanej nocy, stresu, a także nieodpowiedniej diety. Skóra pod oczami jest szczególnie wrażliwa i cienka, przez co szybciej traci jędrność i zdradza to, co dzieje się w organizmie.