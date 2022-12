"Zacząć wszystko od nowa". Za fryzurą księżnej Diany kryje się coś więcej

Do zmiany fryzury namawiał ją kilka lat. Księżna Diana bała się opuścić swoją strefę komfortu. Decydując się na krótkie cięcie, straciła część włosów, lecz zyskała coś więcej. O kultowej fryzurze Lady Di opowiada jej fryzjer – Sam McKnight.

Krótka fryzura księżnej Diany stała się symbolem zmian. Zrywała z wizerunkiem kobiety lat 80., w których długie włosy traktowano jak atrybut kobiecości. Krótkie cięcie otworzyło drzwi do kolejnej dekady, gdzie wszystko przybierało mniejszą i dopasowaną formę. Bufiaste rękawy straciły objętość, nogawka zaczęła przylegać do sylwetki, a natapirowane i długie włosy ustąpiły miejsca krótkim cięciom. Nowa fryzura wpisywała się w wizerunek nowoczesnej, silnej i niezależnej kobiety.

Sam McKnight to fryzjer Lady Di, który namówił ją do krótkiego cięcia

Księżną Dianę i Sama McKnighta łączyła szczególna więź. Należał do grona jej świty, która nie liczyła wielu osób. Pracował w jej prywatnej siedzibie w Kensington, które określał uroczym i wiejskim schronieniem dziewczyny. Towarzyszył jej w każdej podróży - od momentu sesji dla Vogue’a, przez kolejne siedem lat, aż do momentu jej śmierci.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2006 Getty Images Księżna Diana krótkim cięciem zapoczątkowała nowy trend

W trakcie wspomnianej sesji, fryzjer upiął włosy księżnej tak sprytnie, że wyglądały na krótsze. To rozbudziło w Lady Di chęć zmiany i sprowokowało do pytania - "co zrobiłbyś z moimi włosami?". Sam McKnight odpowiedział:



"Obciąłbym, skrócił i zaczął wszystko od nowa".



Księżna Diana bała się zmian

Lady Di ceniła sobie wygodę, dlatego co jakiś czas w tajemnicy przed fryzjerem - poddawała włosy trwałej. Dzięki temu szybciej radziła sobie z codziennym układaniem fryzury. Nigdy nie chciała, aby jej wizerunek był głównym tematem, na który rozpisują się gazety. Wspierała ubogich i pomagała chorym, dlatego jej priorytetem była działalność charytatywna, a nie moda. A jednak wystarczyła drobna zmiana w wyglądzie, aby media rozdmuchały szczegół na skalę rewolucji. Jak opowiada fryzjer gwiazdy:



"Zbyt duże zmiany przyciągały zbyt duże zainteresowanie prasy – nawet ułożenie przedziałka na drugą stronę wywoływało sensację".



Krótkie włosy były jak nowy rozdział w jej życiu

Coco Chanel mawiała, że kiedy kobieta obcina swoje włosy, to znaczy, że zmienia swoje życie. Tak też było w przypadku księżnej Diany, która zaraz po rozwodzie ostatecznie porzuciła trwałą. Złagodziła odcień włosów, a dzięki temu poczuła się nowocześnie i otworzyła się na to, co przyniesie przyszłość.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Julian Parker Kultowa fryzura lat 90. odmieniła stereotypowy wizerunek kobiety

Krótkie włosy stały się zarówno symbolem zmian jakie zaszły w jej prywatnym życiu, ale także zmieniły sposób czesania się kobiet na całym świecie. Sam McKnight, któremu przypisuje się sukces jej fryzury, powiedział:



"Nie tylko jej wizerunek rozkwitł w okresie po rozwodzie. Ona sama również".



