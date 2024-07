Tiktokowy sekret wiecznej młodości. Dodaj do kremu, a zauważysz różnicę

"Chciałam tylko powiedzieć, że wypróbowałam ten trik wczoraj wieczorem i obudziłam się z najwspanialszą skórą, jaką kiedykolwiek miałam" – skomentowała jedna z internautek. Podobnych opinii było mnóstwo. Jednak dr. Mamina Turegano skomentowała ten trik i zaznaczyła, że nie polecałaby go przy skórach tłustych i skłonnych do trądziku .

Warto wiedzieć, że witamina E to niezwykle potężny składnik, który wpływa na zdrowy wygląd skóry i jej elastyczność. Działa zarówno przyjmowana doustnie, jak i stosowana zewnętrznie. Popularnie zwana jest "witaminą młodości" ze względu na swoje właściwości zwalczania wolnych rodników przyspieszających proces starzenia się skóry, w tym także rozpad kolagenu.

Zmniejsza widoczność zmarszczek i przebarwień , a dodatkowo poprawia jędrność skóry. Jej stosowanie to gwarancja młodego wyglądu. Ponadto witamina E działa przeciwzapalnie i nawilżająco.

