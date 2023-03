Zapomnij o zniszczonych kosmykach. Botoks na włosy działa jak odżywiający zastrzyk

Zapewne botoks na włosy kojarzy ci się z igłą. To jednak bezinwazyjny zabieg, który z botoksem twarzy ma jedynie wspólną nazwę i efekt – maksymalnego wygładzenia. Nowoczesna technika odbudowy struktury włókna dedykowana jest właścicielkom włosów suchych, łamliwych, zniszczonych i pozbawionych witalności. Botoks na włosy to doskonała alternatywa dla odświeżenia matowych i przesuszonych kosmyków po wakacjach, a także "deska ratunku" dla kompletnie zniszczonych codzienną stylizacją i rozjaśnianiem.

Co to jest botoks na włosy?

Co to jest botoks na włosy? To zabieg, który pozwala składnikom odżywczym wniknąć w korę włókna i przywrócić jego idealną strukturę. Preparat wykorzystywany w botoksie na włosy składa się z keratyny, kolagenu, kwasu hialuronowego oraz ceramidów.

Botoks na włosy. Efekt po zabiegu

Co daje botoks na włosy? Przede wszystkim efekt wygładzenia i miękkości odczuwalnej w dotyku. Włókna stają się gładkie i odzyskują połysk. Ponadto poprawia się także ich elastyczność, dzięki czemu zyskują sprężystość i piękniejszą formę bez konieczności codziennej stylizacji. Odżywiona i wzmocniona struktura włosów staje się odporniejsza na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych.

Po wykonaniu botoksu na włosy, efekt widoczny jest od razu. Fryzura zyskuje objętość, a włosy wydają się gęstsze. Ponadto uniesione od nasady, zachwycają szczególnym walorem wizualnym.

Botoks na włosy u fryzjera

Ten regeneracyjny zabieg, który szybko zyskuje na popularności, można wykonać zarówno u fryzjera, jak i w domu. Decydując się na wizytę w salonie, przeprowadzenie botoksu na włosach trwa około godziny – w zależności od ich długości.

Pierwszym krokiem jest dwukrotne umycie włosów specjalistycznym szamponem. Łuski włosa pozostają otwarte, dzięki czemu odżywczy preparat przeznaczony do botoksu na włosy - skuteczniej wchłania w głąb struktury włókien. Następnie na wilgotne włosy fryzjer aplikuje serum, a później maskę, której zadaniem jest domknąć łuskę włosa. Całość, w połączeniu, pozostawia na 20 minut, a później spłukuje.

Botoks na włosy a farbowanie

Czy istnieją przeciwwskazania, aby łączyć botoks na włosy z farbowaniem? Nie. Przeciwnie - decydując się na botoks na włosy wykonany w pierwszej kolejności, koloryzacja zyska większą trwałość oraz głębię koloru. Botoks na włosy odżywia i nawilża włókna, które lepiej chłoną farbę i "piją" kolor. Ponadto odżywiony i odbudowany włos zyskuje barierę ochronną, która nie ulega w tak wysokim stopniu szkodliwemu działaniu mieszanki koloryzującej.

Botoks na włosy. Cena

Ile kosztuje botoks na włosy? To niedrogi zabieg, którego ceny zaczynają się od 100 zł, a kończą w granicach 150 zł. Koszt botoksu na włosy zależy od długości włosów, doświadczenia profesjonalisty, ceny preparatu regenerującego, jak również samego salonu.

Zaleca się przeprowadzanie botoksu na włosy u fryzjera ze względu na: dyskomfort samodzielnego nałożenia kosmetyku na pasma, sprawdzone przez profesjonalistę preparaty, jak również wskazówki dotyczące dalszej pielęgnacji włosów. Jednak ze względu na nieskomplikowany i niski stopień trudności, zabieg botoksu na włosy może zostać przeprowadzony także w domu.

Botoks na włosy w domu

Wykonanie botoksu na włosy w domu wymaga jedynie profesjonalnego zestawu kosmetyków, podstawowych umiejętności, precyzji i czasu. Należy postępować adekwatnie do czynności opisanych wcześniej. Najlepiej dokładnie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do kosmetyków przeznaczonych do przeprowadzenia botoksu na włosach oraz stosować się do zaleceń krok po kroku.

Botoks na włosy. Wady

Oprócz wielu walorów omawianego zabiegu regeneracyjnego, znajdzie się także kilka mankamentów botoksu na włosy. Wadą jest przede wszystkim krótka trwałość. Jeśli zabieg powtarzany jest systematycznie w seriach, botoks na włosach może utrzymać się do kilka miesięcy. Ale zazwyczaj efekt idealnego wygładzenia znika średnio po piętnastym myciu, czyli po około miesiącu od wykonania botoksu na włosach.

Po poddaniu swoich włosów regeneracji, należy także wyposażyć się w specjalne kosmetyki pielęgnacyjne bogate w składniki odżywcze - takie jak keratyna i kwas hialuronowy. Ponadto po zabiegu należy stosować do mycia tylko delikatnie szampony pozbawione SLS, parabenów i alkoholu.

