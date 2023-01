Zepnij tak włosy na noc. Rano efekt cię zaskoczy

Nocna pielęgnacja włosów, która odwdzięczy się piękną fryzurą i mocniejszym włóknem

Rozpuszczone włosy, które spędzają na poduszce osiem godzin, rano wymagają porządnej stylizacji. A wystarczy iść śladem tiktokerki, sięgnąć po klips do włosów, serum i zwinnym ruchem zaplątać na głowie "ślimaka". Dzięki temu wysoko spięte klipsem włosy nie plączą się, a rano są gotowe do wyjścia. W tej sytuacji hasło "I woke up like this" nabiera szczególnego znaczenia.