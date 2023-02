Zapomnij o odrostach. Poznaj nową technikę koloryzacji shadow roots

Na czym polega technika farbowania shadow roots?

Koloryzacja wyróżnia się ciemniejszym farbowaniem włosów u nasady. Kolor farby aplikowany na odrost jest zbliżony do naturalnego odcienia włosów - przede wszystkim do ich ciepłej bądź chłodnej barwy. Reszta włosów stopniowo przechodzi w jaśniejszy odcień. Niekiedy z ciemnych włosów u nasady fryzjerzy dochodzą do platynowego blondu na ich końcach. Całość prezentuje się bardzo naturalne ze względu na brak charakterystycznego "odcięcia".