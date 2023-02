Urodziłeś się tego dnia? Masz do spłacenia dług karmiczny

Numerologia mówi, że liczby karmiczne to 13, 14, 16, 19 i 26. Jeśli ktoś z nas przyszedł na świat tego dnia, ma do spłacenia dług z poprzednich wcieleń. Może się on objawiać pechem czy trudnościami na naszej drodze. Nie traktujmy tego, jak przekleństwa czy złego omenu, ale raczej jako wskazówkę co warto zrobić w tej sytuacji.