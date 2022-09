Ustaw brudne żaluzje w tej pozycji. Po chwili będą jak nowe

Przy czyszczeniu żaluzji przestrzegaj kilku zasad

Zanim przejdziemy do tego, jak wyczyścić żaluzje, trzeba się najpierw zastanowić czym to zrobić. Źle dobrany detergent może bowiem nieodwracalnie uszkodzić delikatne zazwyczaj listewki (lamele). W przypadku żaluzji drewnianych i aluminiowych bardzo ważne jest, by do ich czyszczenia nie używać wody. Dla drewnianych lamel kontakt z wodą może skończyć się ich deformacją lub odbarwieniem, w przypadku aluminiowych woda może doprowadzić do ich matowienia. Może być także niebezpieczna dla mechanizmu żaluzji, to bowiem element, z którym przy czyszczeniu należy obchodzić się możliwie najostrożniej.