Ustaw pokrętło w tej pozycji. Rachunki za ogrzewanie szybko zmaleją

Co to dokładnie oznacza? Termostat odblokowuje się w momencie, kiedy poczuje napływ niższej temperatury i wówczas wpuszcza do kaloryfera gorącą wodę, której zadaniem jest wyrównać różnicę w temperaturach. Co zaś warto wiedzieć o cyfrach zawartych na pokrętle?

Najniższą wartością na termostacie jest 0 - co ważne, nie oznacza to, że zawór termostatyczny jest zamknięty. Zadaniem tego trybu jest niedopuszczenie do zamarznięcia wody, i utrzymywanie stałej temperatury, wynoszącej 6-8 stopni Celsjusza. Cyfra 1 sprawia, że woda w grzejniku będzie mieć 12-13 stopni C. Następna w kolejce, czyli 2, oznacza, że ciepło będzie utrzymywać się pomiędzy 15 a 16 stopniami. Cyfra 3 to woda w termostacie o temperaturze 18-20 stopni, natomiast 4 - od 22 do 24 stopni. Ostatnia cyfra, czyli 5, to tryb niezalecany do codziennego włączania, temperatura wówczas zostaje podniesiona aż do 25-28 stopni.