Usunęła z przysięgi małżeńskiej jedno słowo. Twierdzą, że zachowała się podle

"Mój narzeczony mówi, że tego nie zaakceptuje i jest na mnie bardzo zły. Po prostu nie chcę czuć się zobowiązana do opiekowania się nikim chorym, to jest bardzo stresujące i myślę, że jest teraz bardzo nierozsądny. To tylko przysięga małżeńska i mam wybór, aby to zmienić" - stwierdziła kobieta.