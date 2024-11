Uważaj na ten kolor włosów. Dodaje lat

Każda kobieta chce, by bił od niej młodzieńczy blask. Okazuje się, że odpowiedni kolor włosów jest kluczowy i ma moc odejmowania lat. Niektórych odcieni jednak warto się wystrzegać, bo wpływają niekorzystnie na wygląd.

Blond w delikatnych beżowych odcieniach to jedna z barw, która skutecznie maskuje oznaki mijającego czasu. Ta subtelna koloryzacja nadaje włosom blasku , który sprawia, że twarz staje się promienna i pełna życia. Blond jest szczególnie rekomendowany dla kobiet po 50. roku życia, zwłaszcza jako przeciwieństwo do siwizny.

To, jak świetnie ten kolor działa, świadczą choćby przykłady znanych Polek. Grażyna Torbicka , Agata Duda , Małgorzata Foremniak – te postacie od lat zdają się nie starzeć, pozostając wierne blond fryzurom.

Unikaj jednak ostrych kontrastów, które mogą podkreślać zmarszczki czy przebarwienia cery. Harmonia kolorów jest kluczem do uzyskania młodzieńczego efektu.

Istnieją kolory włosów, które mogą postarzająco wpływać na nasz wygląd. Jednym z nich jest głęboka czerń, która choć intensywna, może sprawić, że twarz wydaje się zmęczona i pozbawiona młodzieńczego blasku . Taki odcień dodatkowo wyostrza zmarszczki, co zdecydowanie nie sprzyja efektywnemu odmładzaniu.

Pamiętajmy, by przede wszystkim sięgać po kolory, które podkreślają nasze naturalne piękno i nie przeszkadzają w osiągnięciu pożądanego efektu młodości i świeżości.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!