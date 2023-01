Uważaj na to w przymierzalni. Jej zdjęcia są dowodem

Post instagramerki spotkał się z dużym odzewem wśród fanów. "Wielkie dzięki za to. Byłam dzisiaj w przymierzalni i mierzyłam sukienkę. Znalazłam te wszystkie powody, by jej nie kupować z powodu drobiazgów, których nikt oprócz mnie nie zauważy. Potem po prostu zdecydowałam się ją kupić, ponieważ zdałam sobie sprawę, że nie ma to sensu. Jestem tak szczęśliwa, że to zrobiłam" - napisała jedna z użytkowniczek. "Czy światło skierowane w dół może być nielegalne? Naprawdę rujnują moje poczucie własnej wartości. Szczerze myślę, że sklepy osiągnęłyby o wiele większą sprzedaż z odpowiednimi światłami" - dodała inna.