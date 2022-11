Będziemy się zmieniać, starzeć i tyć. I będzie nas widać [OPINIA]

Z wyglądem większy problem mają komentatorzy niż aktorki. "To nie spędza mi snu z powiek"

Nie chodzi tylko o Dymną, która zagrała Bayerową i Lenę Tremer. Z krytyką wyglądu spotyka się wiele kobiet żyjących na świeczniku, zarówno na polskim jak i zagranicznym podwórku. Doświadcza tego chociażby Katarzyna Skrzynecka, która wielokrotnie była hejtowana w komentarzach za swój wizerunek. Niedawno odniósł się do tego jej mąż, Marcin Łopucki, który stwierdził, że ocenianie ludzi wyłącznie po wyglądzie to "patologia". Sama Skrzynecka nie przejmuje się docinkami ani swoją figurą. "Przyjdzie na to czas, że wrócę do sylwetki z czasów studiów. Jeśli nie powrócę, to nie spędza mi to snu z powiek" - mówiła w rozmowie z Pudelkiem.