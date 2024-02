Wsadź do niej storczyka. Znów będzie uginał się od kwiatów

Królowe polskich parapetów bywają kapryśne. Czasami wystarczy jeden nieświadomy błąd, aby storczyk zżółkł i zmarniał. Aby do tego nie dopuścić, trzeba mieć odpowiednią wiedzę i zachować czujność – może mu szkodzić tylko jeden, bardzo konkretny czynnik. Zdarza się, że umieszczamy kwiat w nieodpowiedniej doniczce, w której nie ma szansy się dobrze rozwinąć. Jaki pojemnik sprawdzi się w przypadku storczyka?

Storczyki potrzebują do rozwoju dużej ilości powietrza i światła. Jako okazy pochodzące z lasów tropikalnych w środowisku naturalnym występują wysoko, w koronach drzew. Podobne warunki trudno zapewnić im w mieszkaniu, możemy jednak nieco się wysilić i spróbować. Szybko odwdzięczą nam się doskonałą kondycja i pięknymi kwiatami, od których ilości gałązki zaczną się wprost uginać. Pamiętajmy, że orchidee są bardzo delikatne – wrażliwe zarówno na przesuszenie, jak i przelanie.

Wiele typowych problemów ze storczykami rozwiąże doniczka dobrana według potrzeb. Plastikowa i przezroczysta zapewnia korzeniom dostęp do światła i powietrza, czego wymagają do pięknego rozkwitu. Dobrze, aby w jej dnie znajdował się otwór odprowadzający wodę, co będzie chronić kwiaty przed przelaniem.