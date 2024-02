Zanieś drożdże do ogrodu. Twoje rośliny za to podziękują

Cudowna mikstura do podlewania. Zapewnia dobry wzrost

Do przygotowania domowego nawozu potrzebujemy 100 g drożdży piekarskich. Rozdrabniamy je w miseczce, dodajemy szklankę cukru i czekamy ok. 2 godziny. Następnie rozpuszczamy mieszankę w 10 litrach wody i odstawiamy na tydzień. Po tygodniu odżywka jest gotowa do stosowania. Dodajemy ją do wody przeznaczonej do podlewania roślin w ogrodzie – wystarczy szklanka drożdżowego nawozu na 10 litrów wody. Podlewamy nią obficie domowe uprawy i czekamy na efekty.