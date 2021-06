UZUPEŁNIJ SWOJĄ LETNIĄ GARDEROBĘ Z MARKĄ TRIUMPH

Strój kąpielowy jest dużo bardziej wszechstronny niż zwykły letni top. Został zaprojektowany tak, by miał swoje zastosowanie zarówno, kiedy jest mokry np. podczas kąpieli w basenie oraz suchy w czasie opalania na plaży. Dlatego też, w odpowiedniej stylizacji, kostium kąpielowy może być świetną bazą nawet do stylizacji biurowej, czy na spacer po parku, zapewniając nam komfort podczas upalnych dni. Po prostu wybierz swój ulubiony kostium kąpielowy i połącz go z odpowiednimi spodniami. Jeśli uwielbiasz konkretny print i chcesz go nosić od stóp do głów to dlaczego by nie połączyć plażowej narzutki z dżinsowymi szortami na spotkanie z przyjaciółmi? Nie zapominajmy też o letnich wieczorach w towarzystwie przyjaciół. Załóż swoją ulubioną górę od bikini jako bazę i nałóż na nią lekką, rozpiętą koszulę lub półprzezroczysty top i jesteś gotowa do wyjścia.