Vanessa Bryant publikuje wzruszające wideo. Kobe przewidział przyszłość

Kobe Bryant o żonie: "Jest silna"

Wdowa po koszykarzu opublikowała fragment wywiadu, którego w 2001 roku udzielił Kobe. Bryant tłumaczył co sprawiło, że Vanessa jest tą jedyną. “Wiesz, ciężko jest wskazać, taką jedną rzeczą. To się po prostu wie. Miłość to ciekawa sprawa. Nie umiem jej wyjaśnić i nie do końca rozumiem. Jedyne co wiem, to że ona ujęła mnie za serce i po prostu wiedziałem, że to ta jedyna”. Następnie dodał, że Vanessa jest bardzo silna, twarda, ma mnóstwo silnej woli.