W Bombaju władze podmieniają sygnalizację świetlną. To ważny krok dla kobiet

Podmiana sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w Bombaju to działanie, które ma sprzyjać integracji społecznej. Zielone i czerwone postacie męskie zamienione są na damskie w ramach szerszego planu modernizacji ulic, który ma uczynić ulice miasta bardziej przystępne dla pieszych.

"Oznakowanie odzwierciedla charakter miasta ... To, że wierzy w równość płci i promuje wzmocnienie pozycji kobiet . Jest dopiero początkiem" – mówiła The Guardian Kiran Dighavkar, zastępczyni komisarza Mumbai Municipal Corporation.

Bombaj. Krok w stronę równości płci

To pozornie niewielka zmiana, ale jest znaczącym krokiem w walce o równość płci w Indiach.

"Jeśli pokolenie małych dziewczynek będzie dorastało, widząc kobiety na światłach drogowych, zostanie wysłany do nich mały, ale mocny sygnał, że kobiety należą do społeczeństwa" – wyjaśniła The Guardian socjolog Shilpa Phadke.