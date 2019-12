WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

w czym do ślubu Joanna Kobylańska 27-12-2019 (11:41) W czym do ślubu cywilnego? Eleganckie i niebanalne kreacje ślubne Według zwyczaju, suknia ślubna powinna być biała i najlepiej, gdy prezentuje się z welonem. Na szczęście można ten schemat łatwo przełamać, ponieważ coraz chętniej przyszłe panny młode decydują się na zabawę z konwencją. Barwne sukienki na ślub cywilny są świetnym przykładem na to, że nie trzeba szukać wyłącznie śnieżnobiałych sukni. Bride holding a beautiful bridal bouquet. Wedding bouquet of peach roses by David Austin, single-head pink rose aqua, eucalyptus, ruscus, gypsophila (iStock.com) Kolorowe sukienki na ślub cywilny na pewno spodobają się paniom, które nie lubią standardowych rozwiązań, ale za to przepadają za mieszaniem stylów. Nie do każdej kobiety pasuje śnieżna biel, a tren czy welon niekoniecznie musi być dodatkiem obowiązkowym. Sprawdź sama, w jakich sukienkach na ślub cywilny warto pójść do ślubu. W czym do ślubu cywilnego – kremowe tony Szykowną sukienką na ślub cywilny jest kreacja utrzymana w odcieniach écru albo brudnej bieli. Zazwyczaj kobiety nie decydują się na śnieżną biel, ponieważ mają bardzo jasną karnację. Sukienka na ślub cywilny w kolorze écru z kolei zada niezwykłego szyku, a panna młoda na pewno poczuje się wyjątkowo. Fantastycznie sprawdzi się w długości midi albo maxi, dzięki czemu wciąż pozostanie w tradycyjnej konwencji. Do takiej sukienki na ślub cywilny świetnie pasuje wyraźna złota biżuteria czy elegancki toczek. W czym do ślubu cywilnego – pudrowy róż Równie sprawdzonym kolorem sukienki na ślub cywilny jest róż oraz wszystkie jego odcienie. Wspaniale prezentuje się w wersji pudrowej, dzięki czemu całość zyska lekkości oraz dziewczęcości. Długa sukienka na ślub cywilny w różowym kolorze przepięknie będzie się prezentować z delikatnie rozłożystą dolną częścią. Pudrowa sukienka pasuje zarówno na ceremonię w urzędzie, jak i plenerową uroczystość. Srebrna biżuteria zdecydowanie lepiej wypadnie na tle innych błyskotek, ale warto również pomyśleć o opasce do włosów wykonanej ze srebra i drobnych kamieni. W czym do ślubu cywilnego – srebrzysta szarość Intrygującą alternatywą dla białej kreacji jest szara sukienka na ślub cywilny. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się trochę smutna i nie na miejscu, to dzięki odpowiednim dodatkom możesz z łatwością ożywić całość. Subtelność srebrzystej sukienki na ślub cywilny to kolejny pozytywny aspekt w przypadku kolorowej kreacji. Pastelowe dodatki, np. szpilki, nie będą rzucać się w oczy, ale jednocześnie wspaniale uzupełnią sukienkę ślubną. Srebro i szarość mimo wszystko są bardzo finezyjne i idealnie pasują na ceremonię utrzymaną w stylu rustykalnym. W czym do ślubu cywilnego – uniwersalna brzoskwinia Brzoskwiniowa sukienka na ślub cywilny również jest kreatywną alternatywą dla klasycznej sukni. Ten wyjątkowy kolor od wielu lat pojawia się na salonach i bardzo ważnych uroczystościach. Wybór odcienia brzoskwiniowego jako barwę przewodnią sukienki na ślub cywilny, świadczy o niezwykłym guście panny młodej. Warto jednak nadmienić, że w przypadku takiej kreacji należy bardzo uważać przy dodatkach, ponieważ lekko pomarańczowy odcień bardzo trudno zestawić z innymi kolorami. Najlepiej zdecydować się na eleganckie buty nude oraz srebrną biżuterię.