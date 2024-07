Przysiadła na skałkach. Sukienka to prawdziwa petarda

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Na bieżąco dzielą się z internautami urywkami z życia.

Kilka dni temu poinformowali, że ruszają na zasłużony urlop. Za cel podróży obrali Grecję. Kadry z wakacji, którym aktorka już zdążyła się pochwalić w sieci, mogą być modową inspiracją dla kobiet w każdym wieku. Katarzyna Cichopek to miłośniczka komfortowych rozwiązań, ale w jej garderobie nie brakuje modowego twista. Często sięga po najświeższe trendy. Jak prezentuje się w Grecji?

Katarzyna Cichopek udowodniła, że czasem mniej znaczy więcej. Była powściągliwa w kwestii doboru dodatków. Zrezygnowała z bransoletek, pierścionków i kolczyków. Jej dekolt zdobił subtelny łańcuszek. Uwagę zwracają też minimalistyczne sandałki a'la japonki. To ciekawa alternatywa dla zwykłych klapek. Te buty były świetnym uzupełnieniem wakacyjnej stylizacji aktorki.

