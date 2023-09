W ich sypialni iskrzyło. Nagle dopadło ich "dry spell"

- Pierwszy raz w ciągu naszego związku zaczęliśmy się kłócić. I to tak porządnie, że potrafiliśmy się do siebie nie odzywać. On nie widział problemu, a ja miałam dosyć życia, w którym liczyła się tylko jego praca. Rozumiałam, że to dla niego szansa, ale nie takim kosztem - zauważa.