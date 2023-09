Związki kazirodcze. "Nienaturalne i wbrew naturze człowieka"

- Jeżeli osoba wykorzystuje seksualnie osobę blisko spokrewnioną, można się spodziewać użycia różnorakich technik manipulacyjnych. Mogą to być taktyki typu gaslighting - wprowadzanie w błąd, podważanie odczuć drugiej osoby, szukanie dowodów na to, że to ona jest "nienormalna", ale także szantaż emocjonalny czy wykorzystanie pozycji autorytetu. W takich przypadkach trudno mówić o prawdziwym uczuciu. To forma kontroli i dominacji - dodaje w rozmowie.