W jaki sposób stylizować bluzę ze stójką, aby zawsze wyglądać dobrze?

Bluza ze stójką to prosty patent na oryginalny, miejski strój. Jak ją nosić, by wyglądać stylowo? Sprawdź najciekawsze stylizacje z damskimi bluzami ze stójką, które idealnie wpisują się w trendy!

Materiał Partnera: Allani.pl

Bluza ze stójką – jaką wybrać? Te modele królują w trendach Wygodne, ciepłe bluzy już dawno stały się nieodłączną częścią kobiecej garderoby, a w naszych szafach zagościły przede wszystkim oversizowe hoodie. Modele z kapturem to streetwearowy hit, jeśli jednak wolisz coś bardziej eleganckiego, strzałem w dziesiątkę będzie bluza ze stójką! W trendach prym wiodą te z niskim golfem w klimacie lat 60. Pasują nie tylko do sportowych stylizacji i z powodzeniem zastąpią dzianinowe, dopasowane swetry! Do łask wróciły też bluzy ze stójką zapinaną na zamek, jak z grungowych lat 90. Taki sportowy model to ciekawy akcent w codziennych zestawach, który można nosić na różne sposoby. Wśród modnych bluz z wyższym kołnierzem nie brakuje też asymetrycznych fasonów z odkrytym ramieniem czy tych z dużymi nadrukami. Jednak niezależnie od tego, na którą postawimy, zyskamy uniwersalną bazę wielu stylizacji! Jak nosić bluzy ze stójką? Podpowiadamy.

Bluza ze stójką + spodnie joggery, czyli dres inaczej Dresowe komplety to jeden z najgorętszych trendów ostatnich sezonów i wszystko wskazuje na to, że zaprzyjaźnimy się z nimi na dobre. Dresy ze spodniami typu joggers nosimy już nie tylko w domu, w trakcie pracy w trybie home office, ale też na zakupach czy spacerach. Szukasz alternatywy dla oversizowego modelu z bluzą z kapturem? Postaw na komplet z bluzą ze stójką i noś go z ulubionymi sneakersami czy trampkami za kostkę. Taki set świetnie wygląda też w towarzystwie kurtki jeansowej czy skórzanej ramoneski. Na sportowo, ale w miejskim wydaniu.

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe

Bluza z golfem + jeansy – klasyczne połączenie w różnych odsłonach Bluza i jeansy to sprawdzony sposób na prostą i wygodną, codzienną stylizację. Zamiast hoodie możesz jednak wybrać bluzę z golfem, najlepiej minimalistyczną lub rozpinaną na zamek. Z jakimi jeansami ją łączyć? Doskonałą opcją będą nie tylko rurki, ale też jeansy mom-fit w klimacie lat 90. Wystarczy dodać do nich modne sneakersy ugly shoes i torebkę-nerkę, by zyskać oryginalny look na spacer po mieście.

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe

Look ze spódnicą – do jakich fasonów pasuje bluza ze stójką? W miejskich trendach królują też stylizacje ze sportowymi bluzami i spódnicami. Jeśli lubisz tego typu połączenia, do bluzy ze stójką dobierz plisowaną midi, która świetnie współgra zarówno z kozakami na obcasie, jak i sneakersami vintage. Do bluzy z golfem pasuje też jeansowa spódnica ołówkowa rozpinana na guziki czy mini – skórzana, z falbankami, a nawet w modne wzory, np. kwiaty czy panterkę!

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe

Bluza z golfem + eleganckie spodnie – na jakie postawić? Bluza ze stójką w eleganckich stylizacjach? Wystarczy, że wybierzesz spodnie z szeroką nogawką i wysokim stanem! Świetnie sprawdzą się modele palazzo czy culottes, które możemy wystylizować na sportowo – z trampkami lub w kobiecym wydaniu – z czółenkami na słupku. W obydwu przypadkach bluza z golfem przełamie look odrobiną miejskiej nonszalancji. Narzuć trencz i jesteś gotowa do wyjścia!