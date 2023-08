W jej życiu jest nowy mężczyzna? Sylwia Bomba zdradziła prawdę

– Pytała, czy jeszcze mój były partner będzie do nas wpadał i będzie się z nią bawił, bo oni się naprawdę lubili i bardzo fajnie bawili. Ja jej tak delikatnie próbowałam powiedzieć, że już nie. To jest bardzo mądre dziecko. Ostatnio do mnie mówi: ‘Mamo, jest sprawa. Ja już bym chciała, żebyś ty sobie znalazła chłopaka. Bo ja bym chciała, żeby on się ze mną bawił chomisiem. Czy ty załatwisz nam jakiegoś nowego chłopaka?’ – opowiadała Bomba w wywiadzie dla "Party".