W lasach jest go pełno. Przewyższa smakiem czosnek niedźwiedzi

Do blendera wrzuć liście, oliwę, orzechy oraz parmezan. Zmiksuj wszystko do jednolitej konsystencji. Następnie dopraw do smaku solą i pieprzem. Do podkręcenia smaku możesz dodać kilka kropel soku z cytryny lub limonki. Tak przygotowane pesto możesz podawać z makaronem lub jako smarowidło do pieczywa.