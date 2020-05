W Łodzi przebadano pracowników żłobków i przedszkoli. Wirusolog komentuje

"Decyzja o przebadaniu wszystkich pracowników żłobków i przedszkoli przed ich otwarciem była dobrą decyzją. Dziwię się, jak można było podejmować decyzje o otwieraniu żłobków i przedszkoli bez przebadania ich pracowników. Nie wiem, ilu tragedii uniknęliśmy, bo to pokażą ostatecznie badania prowadzone przez sanepid. Na 3337 przebadanych pracowników żłobków i przedszkoli, osób z podejrzeniem mamy 456. To blisko 14 procent - poinformowała prezydent miasta Hanna Zdanowska .

Wirusolog Tomasz Dzieciątkowski podkreśla, że badania przesiewowe świadczą tylko o tym, że ktoś potencjalnie miał kontakt z koronawirusem. - Nie świadczą, że jest zakażony. Teoretycznie mógł przejść to zakażenie bezobjawowo i jeśli nie było w tamtym momencie żadnej reakcji krzyżowej z innymi koronawirusami człowieka, to teraz mogłoby wręcz świadczyć o tym, że ta osoba na jakiś czas jest odporna przed kolejnym zakażeniem - mówi w rozmowie z WP Kobieta.

Ekspert zastanawia się również nad metodologią przeprowadzonych badań wśród pracowników żłobków i przedszkoli w Łodzi. - Często do testów przesiewowych wykorzystuje się absolutnie niewiarygodne testy kasetkowe, które są najtańsze i łatwo dostępne. Jeśli tak było, to należałoby teraz potwierdzić badaniami molekularnymi , czy te osoby mają rzeczywiście w sobie materiał genetyczny koronawirusa - tłumaczy.

W związku z tym nasuwa się pytanie, czy decyzja o rezygnacji z otworzenia placówek była słuszna? Wirusolog komentuje to porównaniem. - Jeśli przeprowadzilibyśmy teraz wśród tych pracowników badania przeciwciał w kierunku wirusa grypy i wynik wyszedłby dodatni, to nie jest to od razu przesłanka do zamknięcia placówek - zapewnia nas.