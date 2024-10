Patent na katar, stosowany już przez nasze babcie, to inhalacje, tzw. "parówki". Do ich przygotowania będzie potrzebna gorąca woda z dodatkiem soli morskiej czy ziół. Dobrze sprawdzi się majeranek. Wystarczy wsypać do miski ok. dwóch czubatych łyżek suszonej przyprawy i zalać ją wrzątkiem. Gdy zioła zaparzą się, pochyl głowę nad miską i wdychaj parę wodną. Aby zwiększyć skuteczność, nakryj głowę ręcznikiem i pozostań w tej pozycji przez kilka minut.