Nie wyrzucaj ich na śmietnik. Pomogą zwalczyć chwasty

Nie jest tajemnicą, że niechciane "zielsko" odbiera wartościowym roślinom miejsce w ogrodzie i składniki odżywcze. Ciągłe pielenie to żmudne i ciężkie zajęcie. Ale spokojnie, walka z chwastami nie musi być skomplikowana ani czasochłonna. Istnieje wiele domowych sposobów, które mogą pomóc w tej kwestii.

Ściółkowanie kartonami to jeden z najprostszych i najbardziej ekologicznych sposobów na walkę z chwastami . W myśl zasady zero waste, ograniczysz tym samym produkcję śmieci. Niepotrzebne kartony nie wylądują na śmietniku, tylko dostaną "drugie życie".

Kartony zadziałają jak bariera ochronna. Zatrzymają światło słoneczne, co skutecznie zahamuje rozwój chwastów. Rozłóż je płasko na ziemi, aby dokładnie pokryły teren i utworzyły coś na kształt maty. Nie zostawiaj szparek. Pojedyncze sztuki muszą ściśle przylegać jedna do drugiej, by nie tworzyły się prześwity. Dzięki temu chwasty się nie wybiją. Miejsca narażone na działanie wiatru, zabezpiecz ciężkimi kamieniami.