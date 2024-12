W Polsce powstaje trzeci Dom Ronalda McDonalda

Domy Ronalda McDonalda to nie tylko dach nad głową, ale przede wszystkim oaza spokoju dla rodzin zmagających się z chorobą dziecka. To miejsce, gdzie mogą być razem, wspierać się nawzajem i znaleźć siłę na każdy kolejny dzień. W Polsce są dwa takie miejsca, w Warszawie i Krakowie, które do tej pory zapewniły 117 000 noclegów dla 1300 rodzin chorych dzieci. Już w ten weekend rusza akcja McHappy Day, której celem jest wsparcie budowy trzeciego Domu Ronalda McDonalda, powstającego przy Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.