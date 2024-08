W Polsce się nim zajadamy. Za granicą grzyb ten jest uznawany za trujący

Polacy uwielbiają zbierać grzyby. Można nawet stwierdzić, że dla wielu grzybobranie to niemal "sport narodowy". Często wstajemy wcześnie rano, by wybrać się w poszukiwaniu prawdziwych okazów, którymi później będziemy się oczywiście zajadać. Choć istnieje długa lista trujących gatunków, zdania na temat tego, czy powinna się pojawić na niej gąska zielonka, są mocno podzielone. Wyjaśniamy dlaczego.

Jeszcze kilka dekad temu nic nie wskazywało na to, że gąska zielonka może być trująca. Wszystko zmienił artykuł opublikowany w 2001 r. w "New England Journal of Medicine", gdzie poinformowano o dwunastu zatruciach tym właśnie grzybem. Okazało się, że osoby, które zjadły jego sporą ilość, skarżyły się m.in. na ból i sztywność nóg, potliwość, a także problemy z oddychaniem. Stwierdzono u nich także rabdomiolizę odpowiedzialną za uszkodzenie błony komórkowej mięśni szkieletowych.