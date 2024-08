Planujesz ususzyć grzyby? Lepiej nie popełniaj częstego błędu

Kochamy grzyby nie tylko z ich smak oraz zapach, ale także prozdrowotne właściwości. W końcu stanowią prawdziwe bogactwo witamin oraz minerałów. Często je suszymy, by móc się nimi zajadać także w czasie, gdy nie znajdziemy ich w lesie. Jak zrobić to prawidłowo? Okazuje się, że należy pominąć jeden z pozoru oczywistych kroków.

Wydawać by się mogło, że suszyć można wszystkie grzyby. Niestety nic bardziej mylnego. Istnieją bowiem gatunki, które nie tylko tracą swój smak oraz właściwości, ale również okazać się dla nas niebezpieczne. Tak też jest w przypadku rydzów.

Nie każdy wie, że zawiera on dużo biała, które podczas suszenia może ulec rozkładowi. Wówczas staje się ono dla nas toksyczne. Do suszenia nie nadają się grzyby blaszkowe, do których zaliczamy m.in. uwielbiane przez wielu kurki.