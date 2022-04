W Polsce zawyją syreny. Ekspertka ostrzega: "To będzie przywołanie lęku"

– To będzie instynktowne przywołanie lęku. Wyjące syreny są dla Ukraińców sygnałem, że nadchodzi bombardowanie i trzeba się chować czy uciekać. Osoby z ostrą reakcją na stres lub PTSD (zespół stresu pourazowego – przyp. red.) mogą dosłownie, emocjonalnie przenieść się w sytuację wojenną. W Polakach będzie wywoływać to stan czuwania, a u osób z Ukrainy gotowości do ucieczki i poczucia zagrożenia życia – wyjaśnia Dorota Modrzyńska.