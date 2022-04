Dziennikarka ujawniła, co Rosjanie napisali do ukraińskich dzieci. Wiadomość zostawili na szkolnej tablicy

Katarzyna Górniak, dziennikarka TVN jest korespondentką wojenną i aktualnie relacjonuje to, co dzieje się w Ukrainie. Ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych podzieliła się tym, co zastała w jednej ze zniszczonych, ukraińskich szkół. Była to wiadomość pozostawiona przez rosyjskich żołnierzy, a skierowana do uczniów.