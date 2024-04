W powycinanej bluzce świętowała urodziny ukochanego. To model tylko dla odważnych

Julia Tychoniewicz prężnie rozwija swoją karierę w Polsce. Mimo że wychowywała się na Bahamach, a od niedawna mieszka w Kanadzie, często odwiedza nasz kraj. To właśnie tutaj ma także ogromną rzeszę fanów, którzy bacznie obserwują jej media społecznościowe. Ostatnio pochwaliła się nowymi zdjęciami, które zachwyciły jej obserwatorów.

Celebrytka uzupełniła swój look lnianymi, białymi spodniami, które naszym zdaniem latem stanowią jeden z obowiązkowych elementów w naszych garderobach. Są bowiem nie tylko szalenie wygodne, ale przede wszystkim pasują do wielu naszych wakacyjnych stylizacji.

Celebrytka zadbała również o stylowe dodatki. W tym przypadku wybrała szmaragdowe okulary przeciwsłoneczne oraz naszyjnik z zawieszką tworząc w ten sposób nie tylko niezwykle modny, ale również wygodny look.

