Wkroczyła w kowbojkach. Ale uwagę przykuwa detal na biodrach

Julia Tychoniewicz zabiera nas w podróż na Dziki Zachód, gdzie czapki z daszkiem wymienia się na kapelusz z szerokim rondem, a jak tańczy, to tylko w rytm ośmiu taktów. Kowbojski styl nie wychodzi z mody. Po wybiegach co chwila przechadzają się modelki ubrane w stylizacjach canadian tuxedo. Co więcej, na ulice wyszły nawet kowbojskie chapsy, w których trendsetterki ujrzały modowy pierwiastek. Ale Julia Tychoniewicz pokazuje nam jeszcze inną wariację country style, która miesza się z połyskiem.