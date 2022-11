W roli głównej: futerko damskie. Jak je nosić, by zadawać szyku przy każdej okazji? Pomysły na modne i ciepłe stylizacje

Futerko damskie w stylizacji na wieczór. Jak je stylizować, by zachwycać wyczuciem mody?

Futerko damskie to wymarzony dodatek do wieczorowych stylizacji. Jest eleganckie i efektowne, dlatego nie potrzebuje wiele, by robić wrażenie. Taki płaszcz będzie doskonale współgrał z prostą małą czarną i kozakami za kolano, ale też z długą suknią balową i szpilkami. To idealne okrycie wierzchnie na sezon świątecznych przyjęć, sylwestra czy bal karnawałowy. Wystarczy spojrzeń na Grażynę Szapołowską.