2024 rok bez dwóch zdań należał do Zendayi . Najpierw promowała drugą część "Diuny", a następnie sportowy dramat "Challengers" . Przy okazji zachwycała każdą kolejną stylizacją przygotowaną we współpracy z Lawem Roachem i zgodną z "method dressing".

Latem paradowała w plisowanych minispódniczkach. A jesienią? Nie byłaby sobą, gdyby nie nawiązała do najgorętszych trendów sezonu i nie ugruntowała swojej pozycji najlepiej ubranej gwiazdy Hollywood.

