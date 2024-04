Wyszła w plisowanej mini. To najmodniejsza spódniczka na wiosnę-lato 2024

Film "Challengers" w reżyserii Luci Guadagnino z Zednayą w roli głównej miał swoją premierę wczoraj, tj. 24 kwietnia. Do polskich kin trafi 26 kwietnia . Czy okaże się hitem? Bardzo prawdopodobne. Poznajemy w nim historię młodej tenisistki Tashi, która wplątuje się w miłosny trójkąt.

Podczas głośnej promocji produkcji największą gratką okazały się oczywiście stylizacje aktorki, która wraz Lawem Roachem pracuje nad nimi w duchu idei "method dressing" . Co na ekranie, to w garderobie. Właśnie dlatego Zendaya przez ostatnie tygodnie ubierała się zgodnie z trendem "tennis core". Teraz paparazzi sfotografowali ją w Nowym Jorku. Jak wyglądała?

Młoda gwiazda wybrała czarną bluzę z kołnierzykiem oraz białą, plisowaną spódniczkę mini z zielonym paskiem. Już wiemy, że ten drugi element garderoby będzie bił rekordy popularności w sezonie wiosna-lato 2024. Wpisuje się w dwa głośne style – "tennis core i preppy". Fashionistki komponują plisowane mini najczęściej właśnie z bluzami, by przełamać nieco sztywny charakter spódniczek.

Zendaya uzupełniła look najzwyklejszymi białymi butami sportowymi , a włosy zebrała w kucyk za pomocą zdobnej gumki typu "scrunchie". Całość prezentowała się niezwykle spójnie. Dodatkowo, aktorka mogłaby śmiało powrócić w takim looku na plan filmu "Challengers". I właśnie o to chodzi jej styliście.

