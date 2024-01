W takich rajstopach przyszła do Sejmu. Opcja tylko dla odważnych

Justyna Dobrosz-Oracz to dziennikarka polityczna związana z "Gazetą Wyborczą", niegdyś pracująca dla stacji TVP. Stała bywalczyni sejmowych korytarzy tym razem ubrała do pracy coś, co zdaniem niektórych lepiej sprawdziłoby się na imprezie. Dziennikarka postanowiła iść z duchem czasu, wykorzystując najmodniejszy dodatek tego sezonu. Ale tym samym wyraźnie wyszła poza ramy obowiązujących w Sejmie norm ubioru.