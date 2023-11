W takich strojach paradowały z Janachowską. Ludzie aż się oglądali

Izabela Janachowska długo kojarzona była z tańcem towarzyskim. Zdobyła popularność dzięki występowi w "Tańcu z gwiazdami". Od kilku lat zajmuje się jednak tematyką ślubną - jest organizatorką przyjęć weselnych, prowadzi programy i blog. Ma także markę modową z sukniami ślubnymi i wieczorowymi.

Izabela Janachowska i Sylwia Bomba w wieczorowych sukniach

Janachowska opublikowała na swoim profilu instagramowym rolkę, w której pokazała się razem z Sylwią Bombą. Obie celebrytki wybrały się w środku dnia na spacer po mieście w długich, wieczorowych sukniach – bohaterka "Goggleboxa" miała na sobie kreację w tonacji nude, w kolorach brudnego różu. Z kolei prowadząca "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej" postawiła na klasyczną czerń.

Na nagraniu widać było, jak zwracają na siebie uwagę przechodniów, a także mężczyzny, który naprawiał światła na przejściu dla pieszych. "A Ty, jak ubierasz się na spotkanie z koleżanką?" - zapytała w poście Janachowska.

Lili Antoniak zachwycona kreacjami. "Jak trailer do nowego »Sex at the city«"

Na pytanie z posta Janachowskiej odpowiedziała m.in. Marcelina Zawadzka. "Dokładnie tak" - napisała, nie kryjąc rozbawienia. Z kolei Lili Antoniak, przyjaciółka Sylwii Bomby, z którą występuje w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", nie mogła wyjść z podziwu. "Wow, jak trailer do nowego »Sex at the city«" - skomentowała zachwycona. "Ciebie brakuje" - odpowiedziała na to Bomba. Janachowska z kolei wkleiła w komentarzu serduszko.

Inne internautki również nie kryły podziwu stylizacjami celebrytek. "Piękne kreacje. Najważniejsze to czuć się dobrze… ze sobą i mieć fajnych ludzi wokół siebie, a panie we dwie to bombo-petarda" - podkreśliła jedna z użytkowniczek. "Bomba może być twarzą Twojej marki" - zauważyła inna. "Dzięki. Od dzisiaj tak się będę ubierać, a co" - napisała kolejna.

