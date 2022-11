W takiej odsłonie rzadko ją widujemy. Magda Mołek poddała się modzie na luz

Magda Mołek na co dzień chodzi najczęściej w koszulach i marynarkach. To bez wątpienia jej uniform jako silnej kobiety świata mediów i biznesu. Jednak od czasu do czasu w kwestii wyboru stylizacji zdarza jej się wrzucić na luz. Ostatnio opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w bluzie z kapturem. W takiej odsłonie rzadko ją widujemy. To jednak doskonały wybór na późną jesień.