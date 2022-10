Socha i Mołek uwielbiają ten krój jeansów. Był hitem lat 70., a teraz powrócił do łask

Jeansowe dzwony stały się niezwykle popularne w latach 70. jako jedne z ulubionych elementów garderoby "dzieci kwiatów". To krój opięty na udach, którego nogawki rozszerzają się ko dołowi znad lub spod kolana. Model cieszył się popularnością jeszcze w latach 80. i 90., by potem ustąpić miejsca przylegających do ciała rurkom. Jednak moda lubi się powtarzać. Właśnie teraz obserwujemy wielki powrót dzwonów, lansowanych najpierw na wybiegach, a potem na ulicach.