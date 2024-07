Odwiedzanie salonów kosmetycznych i fryzjerskich to nie tylko dbałość o higienę i wygląd. Wiele osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, wybiera się tam, aby poprawić swój nastrój. Niestety, nie zawsze to się udaje. Czasem klienci wychodzą z salonów, czując się jeszcze gorzej niż przed wizytą.

Judyta za nieudaną usługę zapłaciła "tylko" 70 zł. – Będąc na zakupach w galerii, chciałam zaszaleć z włosami. Weszłam do salonu i zdecydowałam się na flamboyage (daje efekt włosów muśniętych słońcem - przyp. red.), przyniosłam nawet zdjęcie. Fryzjerka była bardzo pewna siebie. Stwierdziła, że takie koloryzacje już robiła, i że dla niej to pestka. Usługę wyceniła na 70 zł. Zdziwiłam się, że tak mało, ale zgodziłam się – mówi. – Gdybym wiedziała, co stanie się później, nie wydałabym nawet złotówki... – żali się.