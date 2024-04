Biją na głowę baleriny? Buty w stylu Mołek to prawdziwa petarda

Mołek stawia na ponadczasowe trendy

Ten sam model butów Magda Mołek zaprezentowała rok temu na początku kwietnia, ale w stylizacji denim total look. Świadomie i nieco prowokacyjnie zestawiła mokasyny z białymi skarpetami, nawiązując do ich natury retro. W zestawie canadian tuxedo i kolorze indygo reaktywowała trend rockabilly, ale to buty ponownie zagrały pierwsze skrzypce.