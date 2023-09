Wakacje na dłużej

O włos od doskonałości

Godziny spędzane na słońcu, kąpiele w morzu i basenie to dla wielu z nas podstawa wakacji. Jednak po takim urlopie najbardziej cierpią nasze włosy. Promieniowanie UV niszczy ich keratynową osłonkę, przez co stają się bardziej suche i zniszczone. Dlatego trzeba im zapewnić intensywną regenerację, a przede wszystkim zadbać o skórę głowy, bo o od jej kondycji zależy stan pojedynczych kosmyków. Najlepiej jest dbać o nią tak samo skrupulatnie jak o twarz. Dlatego z pewnością dobrym rozwiązaniem jest regularne złuszczanie. W tym może pomóc delikatny peeling kwasowy Aware Skalp Care Anwen (39,99 zł/100 ml). Wystarczy nałożyć go na suchą skórę głowy przed myciem, na ok. 5-10 minut, a następnie spukać. Dzięki zawartości kwasów: laktobionowego, szikimowego i glukonolaktonu oraz miodu katalońskiego kosmetyk delikatnie złuszcza martwy naskórek. Dzięki temu skóra głowy jest natychmiast odświeżona, zregenerowana, co dotlenia cebulki i wpływa na lepszą kondycję włosów. Aby efekty były jeszcze lepsze, dodatkowo można sięgnąć po Lekkie serum intensywnie nawilżające do skóry głowy i włosów Yumi (24,99 zł/50 ml). W składzie ma m.in. proteiny pszenicy, które zapobiegają przesuszeniu, łagodzącą alantoinę, kwas hialuronowy i sok z aloesu. Kosmetyk nawilża skórę głowy, wygładza włosy i dodaje im blasku. Doskonałym rozwiązaniem jest też stosowanie wcierek, np. Ladies Kaminomoto Ex (99 zł/150 ml). Dzięki zawartości unikalnych wyciągów z japońskich roślin, kosmetyk od razu po nałożeniu poprawia mikrokrążenie w skórze, wzmacnia i silnie odżywia cebulki włosów. Dzięki temu zapobiega ich wypadaniu, przywraca blask i objętość. Idealny produkt na osłabione pasma po urlopie!