Wakacyjny must have. Gwiazdy nie ruszają się z domu bez czapki z daszkiem

Chodzenie w nakryciu głowy latem jest niezmiernie ważne. Jednak ten element garderoby, który chroni nas przed słońcem, może być jednocześnie niezwykle stylowy. Od lat popularnością cieszą się czapki z daszkiem, które tego lata polskie gwiazdy wybierają bardzo często. I to nie tylko do sportowych outfitów, ale również na plażę czy do miejskich stylizacji. Sprawdź, do czego noszą je Paulina Krupińska, Julia Wieniawa, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Małgorzata Socha.