Wygląda zniewalająco. Małgorzata Socha zapozowała w czerwonej sukience maxi

Sukienki maxi, czyli o długości do ziemi bądź do kostek, to klasa sama w sobie. Te noszone latem najlepiej, by były wykonane z naturalnego, przewiewnego materiału. Wtedy idealnie sprawdzą się na wieczorne spacery po plaży, kolację ze znajomymi, a nawet do pracy. Wszystko zależy od tego, jak je wystylizujesz. Obecnie w sklepach mamy do wyboru całe mnóstwo modeli, które różnią się kolorami, wzorami oraz krojami. Tego lata pokochały je także polskie gwiazdy. Sprawdź, jak noszą sukienki maxi.