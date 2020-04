Waldemar Goszcz stracił życie 17 lat temu. Jego córka Wiktoria jest modelką

Wypadek Waldemara Goszcza , Radosława Pazury i Filipa Siejki wstrząsnął Polską. 24 stycznia 2003 r. prowadzona przez 30-latka lancia lybra zderzyła się z jadącym z naprzeciwka fordem escortem. Siejka i Pazura przeżyli, Goszcz zginął na miejscu. Pochowano go w rodzinnym Wolborzu. Goszcz stracił życie, mając niespełna 30 lat.

Wiktoria Goszcz w chwili śmierci taty była 5-letnią dziewczynką. Została sama z mamą, byłą żoną aktora – Moniką, architektką wnętrz. Po prawie dwóch dekadach wiadomo, co dziś słychać u Wiktorii – a sporo się dzieje. Córka Waldemara Goszcza zajęła się modelingiem. Jakiś czas temu podpisała kontrakt z międzynarodową agencją WS Model Agency.

Waldemar Goszcz – córka

Aktywna na Instagramie 23-latka chętnie dzieli się swoimi osiągnięciami. W marcu zdjęcie Wiktorii pojawiło się na łamach prasy – we francuskim "Eclair Magazine". To była pierwsza taka sesja dziewczyny, która na co dzień studiuje psychologię społeczną. Wiktorii układa się również w życiu prywatnym, jest szczęśliwą narzeczoną. 23-latka ma młodszą siostrę. Jej mama Monika ponownie wyszła za mąż. Obie stronią od show-biznesu.